Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut azi in Cluj-Napoca, in conditiile in care doar ieri in judet au fost raportate peste doua mii de cazuri noi de infectie.E vorba de o incidenta de 30,4 cazuri la mia de locuitori, in scadere de la 30,77 ieri. Numarul cazurilor active ajunge azi in oras la 10.223, in scadere de la 10.348 ieri, o scadere de peste o suta de cazuri ... citeste toata stirea