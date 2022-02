Incidenta infectiei cu coronavirus scade sub pragul de 20 de cazuri la mie in Cluj-Napoca, numarul cazurilor active scade cu aproape o mie peste weekend

Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut sub pragul de 20 de cazuri la mia de locuitori peste weekend in Cluj-Napoca, orasul unde incidenta este peste media judeteana, care la randul ei e printre cele mai ridicate din tara.E vorba de o incidenta de 18,42 cazuri la mia de locuitori azi in Cluj-Napoca, in scadere de la 21,31 cazuri la mie vineri, inainte de weekend. Aceasta inseamna un numar de aproape 6.200 de cazuri active, respectiv depistate in ultimele 14 zile - mai exact 6.193, in ... citeste toata stirea