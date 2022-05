Incidenta infectiei cu coronavirus se apropie de pragul de doua cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca, un record al ultimului an, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica.Azi incidenta infectiei cu coronavirus e in oras de 2,09 cazuri la mia de locuitori, ceea ce inseamna un numar de cazuri active de 703. In judet incidenta, cea mai mare din tara, e azi de 1,3 la mie, cea mai mare din ... citeste toata stirea