Incidenta infectiei cu Covid a scazut la exact 1 la mie de locuitori azi in Cluj, ramane cea mai ridicata din Romania

Incidenta infectiei cu coronavirus a scazut la pragul de exact un caz la mia de locuitori azi in Cluj si e de asteptat sa scada sub acest prag in zilele urmatoare, pentru prima data in ultimii doi ani, dar ramane cea mai ridicata din Romania.Datele Ministerului Sanatatii, publicate in urma cu putine momente, arata ca in Cluj incidenta a ajuns azi la un caz activ de infectie la mia de locuitori, cel mai mare din tara, singurul care atinge acest prag si de trei ori peste media nationala care ... citeste toata stirea