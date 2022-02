Incidenta record a infectiei cu coronavirus in cea mai mare comuna din tara, Floresti, numarul cazurilor active se apropie de doua mii, creste cu zeci doar de ieri

Incidenta record a infectiei cu coronavirus in cea mai mare comuna din tara, Floresti, numarul cazurilor active se apropie de doua mii.E vorba de o incidenta de aproape 39 de cazuri la mie, in crestere continua, mai exact 38,98 cazuri la mie astazi, dupa cum arata datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj. Este cea mai mare incidenta inregistrata azi intr-un oras sau comuna din Cluj, ceea ce spune multe avand in vedere ca incidenta calculata la nivel de judet, azi de 29.26 ... citeste toata stirea