Incidenta record a infectiei cu coronavirus in Cluj-Napoca azi, numarul cazurilor active se apropie de zece mii.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca rata de infectare cu coronavirus e azi in Cluj-Napoca de 29,43 de cazuri la mia de locuitori, un nou record, adica peste 9.900 de cazuri active in inreg orasul, mai exact 9.901. Spre comparatie rata de infectare calculata la nivel judetean, la randul sau cea mai ridicata din tara, e considerabil mai mica, azi aceasta e de 22,81 ... citeste toata stirea