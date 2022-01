Incidenta uriasa a infectiei cu coronavirus azi in Cluj-Napoca, se apropie de pragul de 17 cazuri la mie, numarul se dubleaza in 5 zile

Incidenta uriasa a infectiei cu coronavirus azi in Cluj-Napoca, se apropie de pragul de 17 cazuri la mia de locuitori.Datele Directiei de Sanatate Publica din Cluj arata ca incidenta infectiei cu coronavirus e azi in Cluj-Napoca de 16,4 cazuri la mie, considerabil peste media judeteana, care la randul ei e cea mai ridicata din tara. Aceasta din urma a ajuns azi la aproape 12 cazuri la mie.Spre comparatie in urma cu doua zile incidenta din oras era de 13,79 cazuri la mie, adica peste 4.600 ... citeste toata stirea