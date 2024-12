Incidente electorale la Cluj. Mai multe sanctiuni au fost aplicate in ziua alegerilor

In ziua alegerilor, arata Ispectoratul Judetean de Politie din Cluj, au fost inregistrate 6 sesizari privind posibile incidente electorale din care 5 au fost confirmate. In urma verificarilor efectuate, politistii au aplicat doua avertismente si trei amenzi, in valoare totala de 2.200 de lei.Sanctiunile au vizat urmatoarele fapte: fotografierea buletinului de vot, consumul de alcool in zona de siguranta a sectiei de votare, provocarea de scandal, sfatuirea alegatorilor precum si votul intr-o ... citește toată știrea