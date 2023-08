Tot mai multi soferi inconstienti se urca beti la volan si umbla nestingheriti pe strazile Clujului. Sambata, politistii clujeni au retinut doi barbati care conduceau sub influenta alcoolului."La data de 19 august a.c. politistii Compartimentului Rutier Gherla au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, in varsta de 53 de ani, din comuna Iclod, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Acesta a fost oprit in trafic de ... citeste toata stirea