Inconstienta pe strazile din Cluj! Un clujean a fost prins la volan beat, fara permis si cu ITP-ul expirat

Un barbat de 51 de ani din municipiul Cluj- Napoca a fost prins, la data de 25 februarie in timp ce circula cu un autoturism spre localitatea Apahida, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.,,Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentratie de 0,32 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind astfel aplicate masuri legale.", a transmis IPJ Cluj.Totodata, in urma verificarilor, politistii au constatat ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat, iar inspectia tehnica ... citește toată știrea