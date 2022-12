Incredibil, dar adevarat! In mijlocul Africii, in desert, exista o biserica unde se slujeste in limba romana - VIDEO

Pare incredibil, dar undeva in inima Africii exista preoti care slujesc si in limba romana. La Buramata, mitropolitul Inochentie de Rwanda si Burundi a adunat in jurul bisericii comunitatea locala, incercand prin acest gest sa ofere, in primul rand protectie sutelor de copii din zona.In Burundi, venitul pe cap de locuitor in aceasta tara e de 270 de dolari pe an. Romania are un venit de 32.800 de dolari pe cap de locuitor Burundi e o regiune, aproape de centru continentului african, undeva ... citeste toata stirea