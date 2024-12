Indemn fara precedent al UBB Cluj inaintea turului II al alegerilor prezidentiale: "Voteaza pentru o Romanie europeana!"

"Voteaza pentru o Romanie europeana!", e indemnul fara precedent al Universitatii Babes-Bolyai, in saptamana dinaintea turului 2 al alegerilor prezidentiale din Romania, care ii are drept candidati pe Elena Lasconi (USR) si pe candidatul pro-rus, antisemit, cu discurs legionar, anti-Occident si anti-stiinta Calin Georgescu. UBB nu denumeste in mesajul sau vreun candidat, dar transmite ca "structurile conspirationiste si antidemocratice, bazate pe obscurantism, ocultism si superstitii, nu pot ... citește toată știrea