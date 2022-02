Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calcularea ratelor creditelor in lei, atinge maximul ultimelor 33 de luni

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate inainte de mai 2019, a urcat miercuri la 3,29% pe an, potrivit informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicele avea o valoare de 3,22% pe an.O valoare similara a mai fost consemnata in urma cu aproape trei ani, in data de 14 mai 2019. Cea mai mica valoarea a indicelui in ultimii ani a fost atinsa in vara anului trecut, cand ROBOR la 3 luni era ... citeste toata stirea