Individul care a distrus 25 de masini intr-un cartier din Cluj-Napoca a fost retinut de politisti! Locuinta barbatului a fost perchezitionata - VIDEO

Individul care a vandalizat 25 de masini intr-o singura noapte la Cluj a fost prins! Acesta s-a plimbat pe strazile cartierului Intre Lacuri in urma cu aproape doua saptamani si a rupt stergatoarele tuturor masinilor care i-au iesit in cale. Totul a fost surprins atunci pe camerele de supraveghere.Desi se credea initial ca este vorba despre un tanar, politistii au identificat faptasul ca fiind un barbat de 40 de ani. Acesta a fost retinut pentru distrugere in forma continuata.,,Cercetarile ... citește toată știrea