Individul din Cluj acuzat ca a abuzat un copil, a fost prins de politisti! Barbatul a fost pus sub control judiciar

In urma cu cateva zile, politistii clujeni au lansat un apel pentru a-l gasi pe un barbat acuzat ca a abuzat un minor. IPJ Cluj a transmis ca barbatul banuit de comiterea unei infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale a fost identificat si depistat.Este vorba despre un barbat in varsta de 41 de ani, domiciliat in localitatea Fizesu Gherlii, judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca acesta nu figureaza in bazele de date privind fapte similare si nu are ... citește toată știrea