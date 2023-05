Inedit, un pompier din Cluj si fiica sa au facut ultimele ture de serviciu impreuna, inainte de trecerea sa in rezerva. "Am ajuns la final de cariera, cea de salvator. Am servit cu onoare, dedicare si mandrie. Simt ca nu renunt cu adevarat, o las pe fiica mea sa continue", a spus acesta.Plutonierul adjutant sef Ovidiu Udrea de la detasamentul din Turda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a fost trecut in rezerva, nu inainte de a face ultimele ture de serviciu alaturi de fiica sa, ... citeste toata stirea