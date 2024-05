Inedita expozitie la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca la 95 de ani de la nasterea Doinei Cornea, vernisajul are loc maine.E vorba de expozitia "91 Young Artists & Doina Cornea", al carei vernisaj e programat maine la ora 18 si care poate fi vizitata pana in 8 iunie. "Copiii contemporani, alaturi de copilul Doina Cornea, isi expun universurile copilariilor personale. Expozitia de fata creeaza oportunitatea imersiunii in esenta inocentei copilariei, in nostalgia si recunostinta fata de cei care ... citește toată știrea