Infectia cu coronavirus din Cluj se apropie de zece cazuri la mie, mai mult decat dublul mediei nationale

Incidenta infectiei cu coronavirus din Cluj e in crestere abrupta, se apropie de pragul de zece cazuri la mia de locuitori, mai mult decat dublul mediei nationale.Azi incidenta infectiei cu coronavirus e, in Cluj, de 9,88 cazuri la mie, in conditiile in care media nationala e de 4,71 cazuri la mie. Nici un alt judet nu se afla aproape - a doua cea mai ridicata incidenta e in Timis, 7,93 cazuri la mie, iar cu exceptia acestuia doar in alt judet e inregistrata o incidenta peste sapte la mie, e ... citeste toata stirea