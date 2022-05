Infractorul roman care a pus Austria pe jar cu o evadare ca-n filme, prins de o femeie. Gafa care l-a dat de gol

Un infractor roman cautat ani la rand de sute de politisti austrieci, dupa ce a evadat dintr-o inchisoare, a fost prins, zilele trecute, in Floresti, langa Cluj. Romanul a fost inchis in septembrie 2020 pentru infractiuni asupra proprietatii in Germani si urma sa fie deportat in Romania. Inainte de a ajunge in tara, a petrecut cateva zile in tranzit in inchisoarea din localitatea austriaca St. Polten, dar a reusit sa evadeze, dupa un plan care i-a luat prin surprindere pe gardieni, a notat ... citeste toata stirea