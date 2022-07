ING Hubs se extinde cu un birou la Cluj si cauta specialisti IT in a doua cea mai mare piata a tarii

ING Hubs (fostul ING Tech), parte a Grupului ING, si-a extins activitatea in Romania prin deschiderea unui nou birou la Cluj, care functioneaza ca un centru al regiunii Nord-Vest. Pentru a marca intrarea pe piata din Cluj, ING Hubs a organizat la sfarsitul lunii iunie, la Zazen, evenimentul ING Hubs & Cluj: Our First Night Out, prilej de intalnire cu comunitatea IT. A fost o seara relaxata, cu stand-up comedy, muzica buna si discutii informale intre cei aproximativ 200 de participanti.Ce fac ... citeste toata stirea