Ingerul copiilor. O profesoara din Ucraina a salvat 30 de copii dintr-un orfelinat dupa ce a stat cu ei aproape o luna intr-un adapost subteran

Potrivit presei internationale, profesoara a reusit sa duca orfanii la Ivano-Frankivsk, deoarece era periculos sa ramana la Cernigau. Intreaga operatiune a fost realizata in contextul in care nu exista un coridor umanitar oficial de la Cernigau, scrie news.ro."30 de copii de la un internat din Cernigau au fost primiti in regiunea Ivano-Frankivsk. Si au fost adusi acolo de o adevarata eroina, profesoara Natalia Pesotkaia. Nimeni nu stia, dar ea a locuit cu elevii ei la subsol timp de o luna. ... citeste toata stirea