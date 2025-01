Inghesuiala la McDonald's Cluj! Satui de sarmale, clujenii revin la fast food: "Astia au facut Revelionul la restaurante de fite" -FOTO/VIDEO

Dupa zile intregi in care au mancat sarmale, salata de boeuf si fripturi, clujenii au simtit nevoia sa schimbe meniul traditional cu unul fast food si au facut cozi interminabile in fata restaurantului McDonald's din Piata Mihai Viteazul.In prima seara seara din noul an clujenii si livratorii din Cluj-Napoca si-au dat intalnire in fata McDonald's, in ... citește toată știrea