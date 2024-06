Inghesuiala la Politie! Aproape toate locurile au fost ocupate dupa prima sesiune de admiteri la Scoala de Agenti de Politie din Cluj

Dupa ce anul trecut a fost unul dintre cei mai negri pentru invatamantul vocational militar, se pare ca in 2024 lucrurile au revenit la normal. Aproape toate locurile au fost ocupate dupa prima sesiune de admitere in Scolile vocationale din MAI, care are loc intre aprilie si iulie 2024.Astfel, la nivel national, dupa sustinerea probei scrise din data de 15 iunie, s-au ocupat aproximativ 95% dintre cele 2.932 de locuri aprobate la cele sase scoli din Romania de Politie, Politie de Frontiera, ... citește toată știrea