Ingrijitoare din Turda, condamnata in Italia la 23 de ani de inchisoare, dupa ce a jefuit, torturat si ucis un barbat de 89 de ani

Tanara din Turda, care a savarsit o crima oribila in Italia, acolo unde lucra ca si badanta (ingrijitoare), si-a primit sentinta. Procurorul ceruse initial condamnarea pe viata a inculpatei.Clujeanca a fost judecata si condamnata pentru jefuireasi uciderea, in vara anului 2020, unui barbat in varsta de 89 de ani, la Palma di Montechiaro. Acesta se angajase sa-l ingrijeasca pe octogenar, iar barbatul i-ar fi promis casatoriasi mostenireala un moment dat.Citeste si: O clujeanca, ... citeste toata stirea