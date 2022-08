Initiativa: Cainii din adaposturi sa nu mai fie eutanasiati dupa 14 zile, ci promovati pentru adoptie

Cainii cazati in adaposturi vor fi vaccinati antirabic, sterilizati si microcipati, iar adaposturile vor fi obligate sa ii promoveze in vederea adoptiei, prevede un proiect de lege USR.Initiativa deputatilor Beniamin Todosiu (USR Alba) si Adrian Giurgiu elimina posibilitatea eutanasierii cainilor care nu sunt adoptati la 14 zile dupa ce ajung in adaposturi, scrie Alba24."In prezent, in adaposturile pentru animale din Romania este folosita o metoda de eutanasiere agresiva a cainilor ... citeste toata stirea