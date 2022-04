Initiativa speciala la festivalul de film Transilvania din Cluj, dedicata cineastilor ucrainieni, in contextul razboiului din tara vecina.Editia din acest an a TIFF are loc intre 17 si 26 iunie, si include o initiativa speciala, TIFF for Ukraine, care va fi dedicata comunitatii, dar si cineastilor ucraineni, dupa cum anunta organizatorii festivalului. Astfel, programul editiei din acest an include filme create de regizori din Ucraina, printre acestea "Reflection", in regia lui Valentyn ... citeste toata stirea