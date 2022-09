Inselaciune de proportii la Cluj, prejudiciu de zeci de mii de euro, s-au facut nu mai putin de 16 perchezitii ieri, la aproape doi ani de la comiterea faptelor.Ieri politistii din Campia Turzii si anchetatorii de la Investigatii Criminale au pus in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara, la locuintele a 11 persoane banuite de infractiuni de inselaciune si complicitate la inselaciune. Din cercetari a reiesit ca, in 5 februarie anul trecut, in cadrul unui eveniment organizat de o ... citeste toata stirea