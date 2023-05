Politistii din Cluj au descins in Oradea intr-un dosar de inselaciune in forma continuata, un suspect a fost arestat preventiv iar altul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.Perchezitiile au avut loc ieri in trei locuinte. Suspecti sunt doi tineri de 29 de ani. Unul dintre acestia e acuzat ca in 15 martie, sub o falsa identitate, ar fi cumparat un telefon mobil in valoare de 6.449 de lei dintr-un magazin de profil, situat intr-un centru comercial din Cluj-Napoca, pe care l-ar ... citeste toata stirea