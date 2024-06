Inspectia Muncii a impartit amenzi de mii de lei la Cluj! Pentru ce au fost sanctionate firmele

Inspectoratul Teritorial de munca a impartit amenzi de mii de lei, in urma unor controale in domeniul securitatii in munca, la Cluj.Astfel, in urma verificarilor au fost constatate un numar de 9 neconformitati, fiind dispuse masuri de remediere.Cele mai frecvente neconformitati au fost lipsa analizei fiselor cu date de securitate pentru substante chimice si aplicarea in practica a acestora, nepurtarea echipamentului de protectie ... citește toată știrea