Inspector ANAF, retinut timp de 30 de zile de catre DNA Cluj pentru luare de mita

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 26 mai 2022, a unui inspector in cadrul ANAF - Directia Generala Atifrauda Fiscala, acuzat de luare de mita.Procurorii clujeni au declarat ca exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: "La data de 01 aprilie 2022, in urma efectuarii unui control la o PFA (persoana fizica autorizata), inculpatul ... citeste toata stirea