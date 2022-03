Inspectoratul General al Politiei de Frontiera: Peste 480.000 de refugiati ucraineni au intrat in Romania de la declansarea razboiului

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, citat de agerpres.ro, informeaza ca in 17 martie, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 67.621 de persoane, dintre care 11.182 de cetateni ucraineni (in scadere cu 13,9% fata de ziua precedenta).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.421 de cetateni ucraineni (in scadere cu 15,9%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 4.156 de cetateni ucraineni (scadere cu 18,4%).De la declansarea acestei crize si pana la data de ... citeste toata stirea