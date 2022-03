Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta: Cluj, raiul piromanilor care-si igienizeaza terenurile prin foc, sute de incendii, cele mai multe din tara, 450 de la inceputul anului

In judetul Cluj s-au inregistrat pana acum cel mai mare numar de incendii de vegetatie uscata, in comparatie cu celelalte judete din tara. De la inceputul anului pompierii au intervenit la peste 450 de astfel de urgente.Satui sa alerge de la un incendiu de vegetatie la altul, pompierii din Cluj mai fac un apel pentru proprietarii de terenuri sa nu-si igienizeze parcelele prin foc, caci isi risca viata. "Din nefericire, incendiile inregistrate in ultima perioada pun in pericol si viata ... citeste toata stirea