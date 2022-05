Inspectoratul Scolar Cluj a decis cand vor avea elevii vacanta din februarie 2023. Clujul a ales mai prost decat bucurestenii

ISJ Cluj a decis cand vor avea parte elevii clujeni de vacanta de primavara programata pentru februarie 2023. Precizam ca vacanta din februarie nu va fi in acelasi timp pentru totii elevii romani. Conducerile scolilor din Romania trebuiau sa decida pana la 30 mai 2022, in urma consultarii cu parintii, elevii si profesorii, in ce interval din luna februarie 2023 vor avea o saptamana de vacanta.Vacanta din luna februarie 2023 este decisa de fiecare inspectorat scolar judetean pentru toate ... citeste toata stirea