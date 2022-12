Inspectoratul Scolar organizeaza cursuri gratuite de invatare a limbii romane pentru straini

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj anunta organizarea cursurilor gratuite de initiere in limba romana pentru adultii si minorii care au dobandit o forma de protectie internationala.Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Educatiei, nr.6129/24.10.2022 si ale Ordinului Ministerului Educatiei, nr. 6127/24.10.2022, Inspectoratul Scolar Judetean Cluj organizeaza cursuri gratuite de initiere in limba romana pentru strainii adulti si pentru minorii care au dobandit o forma de protectie ... citeste toata stirea