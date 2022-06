Instabilitate atmosferica temporar accentuata

- COD PORTOCALIU11 iunie, orele 14 - 19areale din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Bihor, Arad, Timis, Salaj, Cluj, Arges si DambovitaVor fi intervale in care se vor semnala averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie (cu precadere in vestul tarii) - rafale de 65-75 km/h si izolat caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 35 l/mp, iar punctiform 50 l/mp. ... citeste toata stirea