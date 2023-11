Instalatia luminoasca cu mesajul "Te astept" de pe podul Elisabeta, din Cluj-Napoca, a fost aruncata de persoane necunoscute in Somes."Am anuntat Politia pentru fapte de vandalism si distrugere care privesc una dintre instalatiile noastre de la Cluj-Napoca. Este pentru a doua oara in decursul celor 6 ani de existenta cand ne lovim de asta. In cursul zilei de ieri, persoane necunoscute au taiat, desfacut si desprins cablurile de ancorare, cordelinele si chingile de siguranta cu care colegul ... citeste toata stirea