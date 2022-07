Instanbul Street Food- In premiera la Turda

In perioada 15 - 17 Iulie, sunteti asteptati la trei zile de distractie, cu experiente gastronomice de senzatie, muzica buna si o atmoferera relaxanta.Pentru prima data la Turda, Instanbul Street Food ii asteapta pe turdeni in Parcul Central pentru o atmosfera de vacanta in inima orasului nostru.Reprezentantii spun ca intrarea e libera, doar pe baza de zambete si chef de viata.ProgramVineri, 15 Iulie: 12:00 - 23:00Sambata, 16 Iulie: 12:00 - 23:00Duminica, 17 Iulie: 12:00 - 23:00Ce ... citeste toata stirea