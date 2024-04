Institutul de Transplant Renal din Cluj marcheaza azi 2.500 de transplanturi renale efectuate in trei decenii de la infiintare, o medie de 83 pe an - sau trei la fiecare doua saptamani.Institutul a anuntat azi ca sarbatoreste "un moment deosebit in istoria" sau - "marcam realizarea a 2500 de transplanturi renale, o borna extraordinara ce marcheaza peste 30 de ani de devotament, inovatie si ingrijire profunda".Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca ar ... citește toată știrea