Intalnire emotionanta intre cea mai sufletista clujeanca si nepotelul sau! A plecat in SUA, dupa tragedia traita de sora ei geamana: ,,Minunea mea"

Rocsana Contras, clujeanca care a ajutat zeci de oameni nevoiasi a ajuns in SUA pentru a-si sprijini familia, dupa ce sora ei geamana a trecut printr-o adevarata tragedie.In urma cu aproape 2 saptamani Simina, sora geamana a Rocsanei a ajuns in stare critica la spital, iar nepotul sau, Milan, un baietel de doar 6 ani, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator petrecut in Chicago.Tragedia a avut loc intr-un bloc de apartamente din West Rogers Park, Chicago, Simina fiind grav ranita, dupa ... citește toată știrea