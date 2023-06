Arhitectul-sef al judetului Cluj, Claudiu Salanta, a relatat prin ce emotii a trecut echipa care a proiectat barajul de la Tarnita, cand datele calculate cu creionul pe hartie au fost introduse in calculator, pentru a fi verificate."In urma cu peste 10 ani, pe vremea cand profesam in mediul privat, am avut ocazia sa-l cunosc pe dl. ing. Christidis - proiectantul barajului. La una dintre intalniri mi-a povestit o intamplare cu proiectarea barajului. Barajul este din beton, in dublu arc si ... citeste toata stirea