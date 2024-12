Intamplare socanta in Floresti! Un clujean a spart geamul unei masini si a furat un telefon mobil. Soferul se afla in apropiere si a alertat politia

Un barbat de 50 de ani a fost retinut, pentru 24 de ore, de politistii din Floresti dupa ce a comis un furt, in data de 21 decembrie, in jurul orei 02:00.Infractorul a fost prins dupa ce un tanar a auzit o bubuitura la scurt timp dupa ce si-a parcat masina si a alertat politia. Hotul a spart geamul masinii si a furat un telefon mobil care se afla pe scaunul din dreapta.Clujeanul a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.,,La data ... citește toată știrea