CFR Calatori anunta ca, in cursul noptii de miercuri spre joi, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in zonele Gheorgheni - Izvorul Muresului, s-au produs deranjamente la infrastructura feroviara care au condus la intreruperea temporara a circulatiei, survenind intarzieri cuprinse intre 30 minute si peste 360 minute (6 ore) in circulatia trenurilor CFR Calatori.Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi dimineata, de catre CFR, se inregistreaza lipsa de tensiune in linia de ... citeste toata stirea