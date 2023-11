Noile tehnologii, inclusiv Inteligenta artificiala, sunt folosite in Romania pentru a-i atrage pe utilizatorii retelelor sociale in inselatorii, anunta Directoratul National pentru Securitate Cibernetica (DNSC). In cel mai recent caz a fost folosita imaginea premierului Marcel Ciolacu.DNSC mentioneaza ca atacatorii fac uz de deep fake (tehnologie folosita pentru manipularea inregistrarilor video), pentru a induce in eroare potentialele victime si pentru a oferi un grad ridicat de incredere ... citeste toata stirea