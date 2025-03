Interlopul clujean "Cretu" a fost prins! Era dat in urmarire internationala, dupa ce a "dirijat" un atac brutal cu MASCAEsI la Cluj

Temutul interlop clujean Bogdan-Adrian Negrei, cunoscut sub porecla "Cretu", a fost capturat in Italia si incarcerat intr-un penitenciar din Bergamo, in baza mandatului emis de Judecatoria Cluj-Napoca.El era dat in urmarire internationala, dupa ce ar fi coordonat un atac violent asupra unui tanar de 24 de ani, folosindu-se de o gasca de agresori mascati.Citeste si: Bataie in Cluj! Un tanar a fost atacat de un grup de mascati in Cluj-Napoca. Un barbat de 44 de ani, care a instigat violentele, ... citește toată știrea