Internship-urile nu ar mai trebui sa fie neplatite, se poate ajunge pana la exploatarea tinerilor care muncesc pe degeaba, arata un eurodeputat USR

Parlamentul European a adoptat joi, cu o larga majoritate, Rezolutia pentru tineri, raportor fiind eurodeputatul USR Dragos Paslaru. Ca efect concret, stagiile de internship desfasurate atat in sistemul public, cat si in cel privat ar putea fi platite. Dragos Paslaru a vorbit despre problemele de anxietate in randul tinerilor, probleme acutizate de pandemia de coronavirus. "Ideea de sanatate mintala este un stigmat in Romania. Daca te duci sa te tratezi la cap, cum avem noi in vocabular, este ... citeste toata stirea