Interventie FOARTE dificila in Piata Muzeului din Cluj! Pompierii s-au chinuit sa intervina intr-un caz grav, din cauza teraselor si a cablurilor - VIDEO

Un incident grav a avut loc astazi, in Piata Muzeului din Cluj-Napoca. Un muncitor care se afla pe cladirea Bisericii Franciscane, momentan in curs de renovare, a cazut de la inaltime, aterizand pe o schela.La fata locului au intervenit Politia, Ambulanta si Pompierii, fiind nevoie ca victima sa fie coborata cu ajutorul unei autoscari.,,Forte din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la o biserica de pe strada Emile Zola, unde o persoana a cazut de la inaltime. ... citește toată știrea