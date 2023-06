Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa si mai multe anexe gospodaresti in localitatea Cetan, comuna Vad.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 08:18, iar la misiune au luat parte trei autospeciale cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Cand au ajuns la fata locului, pompierii au constatat faptul ca incendiul a cuprins intreg acoperisul casei, pe o suprafata de aproximativ 300 de mp.De asemenea, flacarile ... citeste toata stirea