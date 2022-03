Interviu cu o clujeanca prinsa de startul razboiului la Moscova: Rusii se tem ca vor fi ponegriti ca popor. Patati de sange! - FOTO

Atmosfera din Moscova, din randul oamenilor obisnuiti, este una tensionata, ne-a relatat Margareta Tighinean, stabilita la Cluj de multi ani, dar originara din Republica Moldova.Margareta a fost la Moscova la o expozitie vestimentara, intre 20 si 24 februarie, alaturi de alti clujeni. Declansarea razboiului din Ucraina, in dimineata zilei de 24 februarie, a surprins pe toata lumea.Margareta ne-a relatat care a fost atmosfera in Moscova in zilele dinainte de razboi, temerile oamenilor si din ... citeste toata stirea