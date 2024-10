Interviu Remus Lapusan, candidat PSD Cluj: "Fara identitate locala suntem pierduti. Trebuie sa sprijinim URGENT producatorii locali"

Reporter: Domnule Lapusan, de ce v-ati hotarat sa candidati pentru un loc in Parlamentul Romaniei?Remus Lapusan: In ultimele zile, am fost intrebat de multe ori acest lucru. Raspunsul meu este acelasi de fiecare data: vreau ca vocea noastra, a clujenilor, sa fie auzita cat mai bine la Bucuresti. Imi doresc sa promovez acele proiecte care ne vor permite noua, ardelenilor, sa devenim un exemplu de urmat. Vreau comunitati prospere, cu o calitate a vietii ridicata, o identitate puternica si in ... citește toată știrea