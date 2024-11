Interzis accesul in salile de jocuri de noroc pentru tinerii sub 21 de ani. A fost depus un nou amendament

Un amendament care priveste legea jocurilor de noroc, conform caruia tinerii sub 21 de ani nu vor mai avea acces in salile de jocuri de noroc a fost depus de catre un deputat PNL.Conform amendamentului PNL, accesul minorilor si al tinerilor care nu au implinit 21 de ani in locatiile specializate pentru desfasurarea jocurilor de noroc, precum si participarea acestora la orice tip de joc de noroc sunt interzise. In prezent, ... citește toată știrea